Başkan Soner Çetin pazar denetiminde Başkan Soner Çetin pazar denetimindeÇUKUROVA Belediye Başkanı Soner Çetin, Toros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nı ziyaret ederek, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Başkan Soner Çetin pazar denetiminde

ÇUKUROVA Belediye Başkanı Soner Çetin, Toros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nı ziyaret ederek, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Pazar esnafı ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Soner Çetin, koronavirüsle başa çıkmanın tek yolunun kurallara uymaktan geçtiğini vurguladı.

Koronavirüs salgının da yeni dalga riskine karşı Çukurova Belediyesi de önlemlerini sıklaştırdı. Belediye Başkanı Soner Çetin, bulaşma riskinin yüksek olduğu semt pazarlarındaki ziyaretlerini sürdürdü. Toros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'na giden Başkan Soner Çetin, burada hem belediye ekiplerinin çalışmalarını denetledi hem de esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek önemli uyarılarda bulundu. Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını kontrol eden Başkan Soner Çetin, pazar girişlerinde dezenfektan kullanımı ve maske dağıtımı konularında titiz davranılmasını istedi. Başkan Soner Çetin, pazarda sosyal mesafenin korunması için gerekli önlemlerin alınması talimatını verdi.

Esnaf ve vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında kurallara uzmanların belirttiği şekilde uyması gerektiğini kaydeden Başkan Soner Çetin, "Tüm dünya koronavirüs tehdidi altında. İlkbaharda ülkemizde belirli ölçüde kontrol altına alınan bu tehdit şimdi yine korkutucu şekilde yükseliş eğilimde. Tüm kurumlar gibi biz de belediye olarak gerekli önlemleri alıyoruz ancak burada en büyük görev vatandaşlara düşüyor. Lütfen kendimizin ve karşımızdakinin sağlığı için kurallara uyalım" dedi.

Başkan Soner Çetin, vatandaşların yoğun olduğu semt pazarlarının kurallara azami ölçüde uyulması gereken yerler olduğunu belirterek, "Bu işin şakası yok. Virüs çok tehlikeli ve çabuk yayılıyor. Ancak kurallara uyduğumuz sürece virüsün bulaşma hızı düşerek ve bu illetle başa çıkılacaktır. Bunun için herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA