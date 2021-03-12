Başkan Solmaz'dan sultanlara moral ziyareti
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Başkan Solmaz'dan sultanlara moral ziyareti

12.03.2021 16:26 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:32
Başkan Solmaz'dan sultanlara moral ziyareti

Tüm Spor Adamları Derneği Van Şube Başkanı Sacit Solmaz, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımına play-off maçları öncesi moral ziyaretinde bulundu.

Tüm Spor Adamları Derneği Van Şube Başkanı Sacit Solmaz, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımına play-off maçları öncesi moral ziyaretinde bulundu.

TFF Kadın Voleybol 2. Lig 8. Grup'ta 44 puanla ligi Elazığ'ın ardından ikinci sırada tamamlayarak adını play-off'a yazdıran Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 17-18-19 Mart tarihleri arasında Ankara'da oynanacak play-off maçlarında D Grubu'nda mücadele edecek. Tüm Spor Adamları Derneği Van Şube Başkanı Sacit Solmaz, Teknik Direktör Turgay Karatekin ve Spor Yazarı Rıdvan Can, play-off maçları öncesi takımı ziyaret ederek başarılar diledi. Fevzi Çakmak İlköğretim Okulunda play-off maçları öncesi son hazırlıklarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımına tatlı ikram eden Solmaz, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Başkan Solmaz ve yönetim kurulu üyelerinin kendilerini ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini belirten Vanlı sultanlar ise play-off maçlarında kenti en iyi şekilde temsil edeceklerini söylediler. - VAN

Başkan Solmaz'dan sultanlara moral ziyareti
Başkan Solmaz'dan sultanlara moral ziyareti
Başkan Solmaz'dan sultanlara moral ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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