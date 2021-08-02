Başkan Sokullu güven tazeledi
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Başkan Sokullu güven tazeledi

Başkan Sokullu güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Biga Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu mevcut 26 yıldır başkanlık yapan Mehmet Sokullu, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Biga Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu mevcut 26 yıldır başkanlık yapan Mehmet Sokullu, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

S.S. Biga Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 56. Olağan Genel Kurulu Köşdere Aktivite Merkezi'nde gerçekleştirildi. Divan oluşumunun ardından seçime geçildi. Bin 35 delegenin bin 29'unun oy kullandığı seçimde 526 oy alan Mehmet Sokullu yeniden başkan seçildi. 6 oy geçersiz sayıldı. Seçim sonrası Sokullu tebrikleri kabul etti ve üyelere teşekkür etti. Kooperatifin yeni yönetimi Mehmet Sokullu, Mustafa Kurt, Mehmet Şevik, Mehmet Can ve Mehmet Özdoğan'dan oluştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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