Başkan sokakları elleriyle boyadı Yaya trafiğinin yoğun olduğu merkezi noktaları resimlerle süsleyen Osmangazi Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokakları sanatla buluşturuyor.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu merkezi noktaları resimlerle süsleyen Osmangazi Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokakları sanatla buluşturuyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi bölgeyi renklendirdiklerini söyledi.

Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeye destek veren Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, ilçedeki zemin, boş duvar ve trafoları resimlerle süslüyor. Projenin ilk uygulama noktası olan Şehreküstü Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, öğrencilere duvarları boyamalarında yardım etti. Mustafa Dündar, "Belediye olarak, Bursa sınırları içerisinde ve tarihi eserlerin yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Mühim çalışmalar yürütüyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı noktalarda boyama çalışması yapıyoruz. Yerlere ve duvarlara çizilen dikkat çekici ve farklı tablolarla bölgeye hem hareketlilik, hem de estetik görünüm kazandırıyoruz. Vatandaşlarımız çok beğendi" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA