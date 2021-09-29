Başkan Söğüt, 'Yeni nefes alanları oluşturuyoruz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Söğüt, "Yeni nefes alanları oluşturuyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Söğüt,

İlçe halkı ve esnafı ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Millet bahçesi, yeni park ve dinlenme alanları ile vatandaşlarımız için yeni nefes alanları oluşturuyoruz" dedi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - İlçe halkı ve esnafı ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Millet bahçesi, yeni park ve dinlenme alanları ile vatandaşlarımız için yeni nefes alanları oluşturuyoruz" dedi.

Körfez Belediyesi, ilçede bulunan yeşil alanların sayısını çoğaltırken, mahallelerde park ve dinlenme alanları ile yeni yaşam alanları oluşturuyor. İlçede vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de projelerden en önemli olan ve TOKİ ile birlikte yürütülen İlimtepe Millet Bahçesi hakkında bilgiler verdi. Güney Mahallesi'nde vatandaşların sorusuna cevap veren Başkan Söğüt, "27 Ekim'de ihalesi yapılacak ve 400 dönümlük alanda kentin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek Millet Bahçesi için çalışmalar başlayacak" dedi.

Hereke Sahili'nin tamamlandığını belirten Başkan Söğüt, "Şimdi Anıtpark'taki Şehti Nazım Ateş Parkı'nı Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte güzelleştireceğiz. Biz gündüz demeden gece demeden şehrimiz için gerçekleştirdiğimiz projelerimizin işleyişini en ince detayına kadar yakından takip ediyoruz. Şehrimiz için sürdürdüğümüz çalışmalara hiçbir zaman yeter diye bakmadık. Körfez için her zaman daha fazla ne yapabiliriz diye düşünerek güne başladık. Bu düşünceyle projelerimizi şehrimize kazandırırken ve kazandırdıktan sonra dahi eklemeler yaparak katkı sağlıyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Başkan Söğüt, Yeni nefes alanları oluşturuyoruz

Başkan Söğüt, Yeni nefes alanları oluşturuyoruz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Esra Erol Düm Tek Tek Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Balotelli Gökhan Töre Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Söğüt, 'Yeni nefes alanları oluşturuyoruz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 12:41:58. #1.17#