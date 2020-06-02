Başkan Söğüt'ten yeniden hizmete başlayan esnafa ziyaret
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Başkan Söğüt'ten yeniden hizmete başlayan esnafa ziyaret

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, normalleşme süreci ile birlikte ilçede yeniden hizmete başlayan işletmeleri ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Başkan Söğüt'ten yeniden hizmete başlayan esnafa ziyaret
02.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:42

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, normalleşme süreci ile birlikte ilçede yeniden hizmete başlayan işletmeleri ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, normalleşme süreci ile birlikte ilçede yeniden hizmete başlayan işletmeleri ziyaret etti. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü(Covid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında birçok iş yeri faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmıştı. Vaka sayılarını azalmasıyla birlikte normalleşme süreci de 1 Haziran itibariyle başladı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de ilçede yeniden hizmet vermeye başlayan kıraathane ve çay bahçelerini ziyaret etti. İşletme sahipleri ile sohbet eden Başkan Şener Söğüt, esnaflara hayırlı işler dileğinde bulundu.

Aylar sonra işletmelerini yeniden açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden ilçe esnafları, bu zor günlerde kendilerini yalnız bırakmayan ve bu nazik ziyaretiyle kendilerine mutlu eden Başkan Şener Söğüt'e teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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