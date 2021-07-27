Başkan Söğüt'ten Yaz Kur'an Kursu'na ziyaret
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Başkan Söğüt'ten Yaz Kur'an Kursu'na ziyaret

Başkan Söğüt'ten Yaz Kur'an Kursu'na ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, camilerde her yıl düzenlenen yaz Kur'an Kurslarına katılan öğrencileri ziyaret etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, camilerde her yıl düzenlenen yaz Kur'an Kurslarına katılan öğrencileri ziyaret etti.

Görevli hocalar tarafından karşılanan Başkan Şener Söğüt, çocuklarla bol bol sohbet etti. "Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğreteninizdir" diyerek çocuklara seslenen Başkan Şener Söğüt, "Rabbim zihin açıklığı versin inşallah. Pırıl pırıl yavrularımızı Kuran-ı Kerim'i ezberlerken görmek beni çok mutlu etti" dedi. Derslerin nasıl işlendiği hakkında öğreticilerden de bilgiler alan Başkan Şener Söğüt, çocuklara ve öğreticilere başarılar diledi. - KOCAELİ

Başkan Söğüt'ten Yaz Kur'an Kursu'na ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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