Başkan Söğüt teknik hizmetler alanındaki atölyeleri gezdi

06.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:47

Teknik hizmetler alanındaki atölyeleri ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Yaptığımız her hizmet bize ayrı bir mutluluk veriyor. Bu kent için en güzeli neyse onu yapacağız" dedi.



Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Teknik Hizmetler Alanı'nda yer alan atölyeleri gezdi hem de personelle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Körfez Belediyesi'nin tüm çalışanlarıyla birlikte büyük bir aile olduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, "Hepimiz halkımıza hizmet etme gayesi ile burada bulunuyoruz. Hepimiz mesai mefhumu gözetmeden görevinizin başındasınız. Sizler bu belediyenin gizli kahramanlarısınız. Körfez için en iyi ve en güzel hizmetleri hayata geçirerek, çok çalışarak vefa borcumuzu ödeyeceğiz. Bu kente yaptığımız her hizmet bizlere mutluluk veriyor. Kaliteli hizmetimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA