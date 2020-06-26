Başkan Söğüt, "Sorgulayan ve araştıran bir gençliğimiz var" Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ile bir araya geldi, gençler için planlanan çalışmalar konuşuldu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ile bir araya geldi, gençler için planlanan çalışmalar konuşuldu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kent Konseyi Gençlik Meclisi yöneticileri ile bir araya geldi, gençlik için planlanan çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya ayrıca Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Emre Cebeci ve yönetimi katıldı.

Gençlere yönelik hayata geçirilecek projelerin konuşulduğu toplantıda değerlendirmelerde bulunan Başkan Şener Söğüt, "Gençlerimizi önemsiyoruz. 19 Mayıs'ta sizlerle birlikte gelen talepler sonrasında e-spor turnuvası düzenledik. Çok güzel tepkiler aldık. Gençlerimizin yaptığı çalışmaları önemsiyor, her yeni proje ve çalışmada heyecanlanıyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. İnşallah Körfez Belediyesi olarak gençlerimize yönelik çok önemli projeleri hayata geçireceğiz. Şehrimize katkı sunacak tüm çalışmalarda yanlarında olacağız. Gelişimleri için çalışan, çabalayan, üreten gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Söğüt daha sonra Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğnidemir ile bir araya geldi, devam eden projelerdeki son durumlarla ilgili olarak bilgi aldı. Kentin ihtiyaç ve taleplerini iyi bildiklerini belirten Söğüt, "Öncelikli ihtiyaçlarını gidermek adına çalışmalarımıza hızla başladık. Programlı ve hızlı bir şekilde projelerimizi hayata geçiriyoruz. Eksiklikleri biliyoruz. İnşallah ilçemiz için çok önemli projeleri tek tek hayata geçireceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA