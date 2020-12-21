Başkan Söğüt şehit aileleri ile bir araya geldi
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Başkan Söğüt şehit aileleri ile bir araya geldi

21.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:02
Başkan Söğüt şehit aileleri ile bir araya geldi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 2016 yılında Kayseri'de terör örgütünün hain saldırı sonrası şehit düşen Abdulsamet Özen ile Raşit Yücel'in ailelerini ziyaret etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 2016 yılında Kayseri'de terör örgütünün hain saldırı sonrası şehit düşen Abdulsamet Özen ile Raşit Yücel'in ailelerini ziyaret etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, eşi Hatice Söğüt ile birlikte 2016 yılında Kayseri'de terör örgütünün hain saldırı sonrası şehit düşen Abdulsamet Özen ile Raşit Yücel'in aileleri ile bir araya geldi. İlk olarak Abdulsamet Özen'in Yeniyalı Mahallesi'nde oturan ailesini ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, daha sonra da Raşit Yücel'in ailesinin evine gitti. Ziyaretlerde şehitler için dualar edildi.

Ziyaretler sırasında konuşan Başkan Şener Söğüt, "Vatanı, milleti, bayrağı ve hepsinden önemlisi canından aziz bildiği mukaddes değerleri için toprağa düşmüş tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit yakınlarımıza da sabırlar diliyorum. Şehitlerimize minnettarız. Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri milletimize emanettir. Milletimizle birlikte şehitlerimizin emanetlere sahip çıkıyor ve asla yalnız bırakmıyoruz. Bu ziyaretler vesilesiyle gazilerimize de sağlıklı bir yaşam diliyor, ahirete irtihal edenlere de Allah rahmet diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Başkan Söğüt şehit aileleri ile bir araya geldi
Başkan Söğüt şehit aileleri ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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