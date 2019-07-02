Başkan Söğüt, "Önceliğimiz eğitim olacak"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü'nde yetkililerle bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü'nde incelemelerde bulundu. İlk olarak kampüste yer alan Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Şule Kılcı ve öğretim üyeleriyle bir araya gelen Başkan Söğüt, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Kampüsü gezen Başkan Söğüt, kampüsün Körfez için önemli olduğuna değindi.

Körfez Belediyesi tarafından yapılarak üniversiteye teslim edilen ve eğitim öğretime başlanan kampüs ile ilgili konuşan Başkan Şener Söğüt, "Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için eğitime büyük önem veriyoruz. Onların daha modern şartlar adlında eğitim alması için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Hayata geçireceğimiz projelerimizde de çocuklarımız ve gençlerimiz her zaman ön planda olacak" dedi.

İlçe genelinde yaptığımız çalışmalar ile çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşamlarına artı değer katmaya çalıştıklarını belirten Başkan Söğüt, "Onların daha iyi ve daha nitelikli eğitim almaları için de kurumlara her türlü desteği sunuyoruz. Yaptığımız projeleri de 'yaptık, tamam' diyerek bırakmıyoruz. Sürekli olarak takip ediyoruz, iletişim halinde bulunuyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA