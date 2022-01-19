Başkan Söğüt, öğrencilerle birlikte Keşişme'yi izledi

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, öğrencilerle birlikte 'Kesişme: İyi Ki Varsın Eren' filmini izledi.

Şener Söğüt, Orhan Gazi Anadolu Lisesi, Yarımca Anadolu Lisesi ve Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi öğrencileriyle birlikte 'Kesişme: İyi Ki Varsın Eren' filmini izledi. Okul müdürleri ve öğrencilerin katıldığı gösterim sonrasında Başkan Söğüt, gençlerle sohbet ederek, film hakkındaki yorumlarını da dinledi. Söğüt, "Bizler bugünün gençlerine sahip çıkacağız sizler de ülkemizin geleceğine. Filmde anlatılanlar çok da eski değil; 2017 yılında yaşandı. Bundan 4 yıl önce bu ülkenin birlik ve beraberliğine kast eden teröristlere karşı genci, yaşlısı, askeri ve polisi ile bu ülkenin tüm ferdinin topyekun şekilde verdiği bir mücadelenin anlatımıydı. Filmdeki bu operasyonda şehit olan Eren'imize, Ferhat Gedik komutanımıza ve bu vatan uğruna bir an bile tereddüt etmeden canını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz de 'İyi ki varsın Eren' diyoruz" dedi. - KOCAELİ