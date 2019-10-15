Başkan Söğüt, "Körfez'i yarınlara birlikte hazırlayacağız"

15.10.2019 12:14

KOCAELİ (İHA) – Hacı Osman Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Projelerimiz ve yatırımlarımızla şehrimizi daha da yaşanılabilir bir seviyeye taşıyacağız" dedi.



Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hacı Osman Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Halk Meclisi Toplantısı öncesinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şener Söğüt, Körfez'i daha da yaşanabilir bir ilçe haline getirmek adına yola çıktıklarını belirterek, "Düşüncemiz, derdimiz, gayretimiz sadece şehrimize ve hemşerilerimize hizmettir. Hizmeti de birlikte, ortak akıl ile gerçekleştireceğiz" dedi.



Körfez Belediyesi olarak 5 yıllık stratejik planı hazırladıklarını belirten Başkan Şener Söğüt, "Körfez'de hayata geçireceğimiz çalışmalar için yol haritamızı belirledik. 2020-2024 Stratejik Plan ve 2020 Performans Programı hazırlanırken azami dikkat gösterdik. İç ve dış paydaşlarımızın, muhtarlarımızın anketler aracılığıyla fikirlerini aldık. Vatandaşlarımızın da görüşlerini alarak bölgelerin ihtiyaçlarına göre çalışma gerçekleştirdik. Bölge için en önemli yatırımlardan biri Hacı Osman ile İlimtepe'yi bağlayan yoldu. Büyükşehir Belediyemiz bu konuda çalışma başlattı, asfalt hazırlığı devam ediyor. 5 milyon liralık bir iş. 8 metre genişliğinde 5 kilometre uzunluğunda bir yol. Kalıcı konutlara kadar devam edecek bir proje" diye konuştu.



Başkan Söğüt daha sonra Hereke Yıldızspor ile Güneş Spor Kulübü arasında oynan futbol maçına katıldı. Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte maçı izleyen Başkan Söğüt, maç sonrasında da iki takımın futbolcu ve teknik heyetlerini tebrik etti. Maç öncesinde kısa bir konuşma yapan Başkan Söğüt, "Spor kardeşliğin, barışın ve birliğin simgesidir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA