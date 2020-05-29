Başkan Söğüt; "Körfez'i daha iyi noktaya taşıyacağız"
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Başkan Söğüt; "Körfez'i daha iyi noktaya taşıyacağız"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez'i altyapıdan tarıma, çevreden ulaşımda, eğitimde, kültür ve sanatta, sporda daha iyi noktaya ulaştıracağız" dedi.

Başkan Söğüt;
29.05.2020 18:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:31

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez'i altyapıdan tarıma, çevreden ulaşımda, eğitimde, kültür ve sanatta, sporda daha iyi noktaya ulaştıracağız" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Fen İşleri, Zabıta ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte olarak Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğnidemir ile toplantı gerçekleştiren Başkan Şener Söğüt, "Vatandaşlarımızın beklentilerine dönük çalışmaları bir bir hayata geçirirken, önümüzdeki süreçte yapılacak projelere de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Körfezli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımız projelerin oluşmasında büyük bir gayret var" diyen Başkan Şener Söğüt, "Yoğun bir mesai harcayan tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Üretmeye devam edeceğiz. Devam eden mevcut projelerimizi tamamladık. Küçük dokunuşlarla da eksiklerimizi gideriyoruz" dedi.

Başkan Şener Söğüt daha sonra Park ve Bahçeler Müdürü Şahin Yılmaz ve Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya ile de bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi. Katılımcılı belediyecilik anlayışı ve istişare kültürü ile şehir için en iyisini ve en güzelini yapmak için gayret gösterdiklerini belirten Başkan Söğüt, "Bizim bu şehre sevdamız, milletimize hizmet borcumuz var" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Manşet

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