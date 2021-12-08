Başkan Söğüt: "Kanuna aykırı iş yapan mahkemede hesabını verecek"

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, iş bitirme belgeleri ile ilgili 7 kişi hakkında verilen soruşturma iznine ilişkin meclis toplantısında gelen soruya, "Kanuna aykırı iş yapan mahkemede hesabını verecek. Biz bu konuda başka bir tavır içinde değiliz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, iş bitirme belgeleri ile ilgili 7 kişi hakkında verilen soruşturma iznine ilişkin meclis toplantısında konuştu. Meclis üyeleri tarafından yöneltilen soruyu cevaplayan Başkan Şener Söğüt, " Afganistan'dan bize gelen bir ihbar sonrasında iş bitirme belgesi konusu gündemimize geldi. Baktığımızda bu belgenin belediyemiz tarafından verilmediği, dışarıda bizim tarafımız gibi doldurulduğu ifade edildi. Belediyemiz adına böyle bir iş deneyim belgesi kayıtlarımızda yoktu. Sahte bir belgeydi. Biz de bu konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Daha sonra yaptığımız incelemede sistemimize kayıtlı uygun olmayan belgeler olduğunu gördük, bunlarla ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Valiliğe bildirdik. Valilik bununla ilgili çalışma başlattı. Çalışma tamamlandı, İçişleri Bakanlığı'na bu süreç aktarıldı. Hiç durmadı süreç. İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirdi, çalışmasını yaptı. Şu an 7 isimle alakalı soruşturma izni verildi. Savcılık aşaması yeni başlıyor. Geniş çaplı bir inceleme yapıldığı için bazı konularla ilgili ifade almayı uygun gördü. Boyutu savcılık incelemesiyle ortaya çıkacak. Konu yargıda" dedi.

"Yakından takip edeceğiz"

Başkan Söğüt, konuşmasına şöyle devam etti:

"Suç unsuru olanlarla alakalı konu mahkemeye sevk edilecektir. Bunun ötesinde benim çok da farklı bir şey söylemem şu aşamada doğru değil. Bu konuda usulsüzlük yapan, kanuna aykırı iş yapan mahkemede hesabını verecek. Biz bu konuda başka bir tavır içinde değiliz. Bizler de konuyu yakından takip edeceğiz" - KOCAELİ

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