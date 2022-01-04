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Başkan Söğüt, Kantinciler Odasını ziyaret etti

Başkan Söğüt, Kantinciler Odasını ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Kantinciler Odasını ziyaret etti.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Kantinciler Odasını ziyaret etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile birlikte Körfez'de bulunan Kocaeli Kantinciler Odası Başkanı Alican Kazgan ve yönetimini ziyaret etti. Alican Kazgan, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette konuşan Başkan Şener Söğüt, istişare kültürüne önem verdiklerini belirterek, esnafın talep ve önerilerini her zaman dikkate aldıklarını ve projelere de bu yönde şekil verdiklerinin altını çizdi. - KOCAELİ

Başkan Söğüt, Kantinciler Odasını ziyaret etti

Başkan Söğüt, Kantinciler Odasını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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