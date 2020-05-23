Başkan Söğüt, "Her zaman gençlerimizin hizmetindeyiz"
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Başkan Söğüt, "Her zaman gençlerimizin hizmetindeyiz"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile birlikte düzenlenen League Of Legends Turnuvasında dereceye giren takımların oyuncularıyla bir araya geldi, ödüllerini teslim etti.

Başkan Söğüt,
23.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:17

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile birlikte düzenlenen League Of Legends Turnuvasında dereceye giren takımların oyuncularıyla bir araya geldi, ödüllerini teslim etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile birlikte düzenlenen League Of Legends Turnuvasında dereceye giren takımların oyuncularıyla bir araya geldi, ödüllerini teslim etti. Körfez Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın da katıldı.

16 takım ve 80 sporcunun katıldığı buluşmanın önemli olduğuna değinen Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, organizasyondan dolayı Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teşekkür etti. Başkan Şener Söğüt de her zaman gençlerin hizmetinde olduklarını belirterek, "Bu organizasyonu daha büyük bir şekilde düzenlemek istemiştik ama malum içinde bulunduğumuz sebeplerden dolayı bu şekilde oldu. E-spor konusu uzun zamandır düşündüğümüz bir konuydu. Gençlerimizin de ilgisini görünce, arkadaşlara e-spor takımı kurmaları noktasında gerekli talimatları da verdim. İlk olarak League Of Legends Turnuvası ile başladık ama diğer oyunlar içinde bu tür organizasyonları devam ettireceğiz" dedi.

Başkan Şener Söğüt'ün ardından gençler ise e-spora verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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