Başkan Söğüt, "Her ilmeğinde emek var"
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Başkan Söğüt, "Her ilmeğinde emek var"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke halısı üretimi yapan dokuma tesisini ziyaret ederek dokumacı kadınlarla sohbet etti.

15.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:02
Başkan Söğüt,

Belediye Başkanı , halısı üretimi yapan dokuma tesisini ziyaret ederek dokumacı kadınlarla sohbet etti.


Körfez Hereke'de bulunan Hereke halısı üreten bir iş yerine konuk olan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, üretim hakkında bilgi aldı. Halı tezgahlarını da inceleyen Söğüt, dokuma yapan çalışanlarla da sohbet etti. Firma yetkilileri ile görüşen ve fikri alışverişinde bulunan Başkan Şener Söğüt, "Hereke halısını ve dokuyuculuğunu hak ettiği yere taşımak için çalışıyoruz. Bu konuda projeler üreterek, halkımız tarafından unutulmamasını sağlamak adına çalışmalar yürütüyoruz" dedi.


Hereke halısının her ilmeğinde ayrı bir emek olduğunu söyleyen Başkan Şener Söğüt, "Şanı Osmanlı'dan Avrupa'ya kadar yayılan eşsiz bir sanat eseri. İlçemizin de en önemli marka değeri" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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