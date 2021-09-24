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Başkan Söğüt, "Güreşler şölen havasında geçecek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başkan Söğüt,

Taşköprü Yağlı Güreşleri öncesinde alanda incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Güreşler şölen havasında geçecek" dedi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Taşköprü Yağlı Güreşleri öncesinde alanda incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Güreşler şölen havasında geçecek" dedi.

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 47. Altın Kiraz Festivali kapsamında düzenlenecek olan Taşköprü Yağlı Güreşleri 26 Eylül Pazar Günü Sevindikli Köyü'nde bulunan Taşköprü Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Ali Gürbüz, İsmail Koç, İsmail Balaban ve Recep Kara gibi 51 başpehlivan ve 500'e yakın güreşçinin katılacağı etkinlik öncesinde Başkan Şener Söğüt de alanda incelemelerde bulundu.

Başkan yardımcıları İbrahim Çırpan ve Osman Yurt ile ilgili müdürlerin de katıldığı incelemelerde alanı gezen Başkan Şener Söğüt, tüm vatandaşları pazar günü güreşlere beklediklerini belirtti. Her şeyin hazır olduğunu belirten Başkan Söğüt, "Ata sporumuzu yaşatmak adına düzenleyeceğimiz Yağlı Güreşler, gerçek bir şölen havasında geçecek. Bizler heyecanlı, güreşçilerimiz de şimdiden hırslı. Güzel bir gün bizi bekliyor olacak. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Pazar günü vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamak adına da kent genelinden ücretsiz ring servislerimiz olacak. Bunların saatleri sosyal medya hesaplarımızda yer alıyor. Meydan hazır, bizler hazır, güreşçiler hazır. Tüm vatandaşlarımızı pazar günü buraya bekliyoruz" dedi.

Öte yandan Kırkpınar son Başpehlivanı Ali Gürbüz, Elmalı son Şampiyonu İsmail Balaban, Orhan Okullu, Serhat Gökmen ve Fatih Atlı, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla "26 Eylül Pazar günü Körfez Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Sevindikli Er Meydanı'ndaki güreşlerde 'bende varım'" diyerek vatandaşları güreşlere davet ettiler. - KOCAELİ

Başkan Söğüt, Güreşler şölen havasında geçecek

Başkan Söğüt, Güreşler şölen havasında geçecek

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Başkan Söğüt, 'Güreşler şölen havasında geçecek' - Haberler Spor
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