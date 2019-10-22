Başkan Söğüt, "Güçlü bir ülke olmak donanımlı gençlerle mümkün"

22.10.2019 10:43

KOCAELİ (İHA) – İmalat Sanayiinde Kullanılan Yüksek Üretim Teknolojilerinin Ön Lisans Eğitim Programlarına Adaptasyonu" proje tanıtım toplantısında konuşan Başkan Şener Söğüt, "Sanayi, akademi ve finans iş birliğini görmek son derece önemli" dedi.



Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı İmalat Sanayii'ne Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında düzenlenecek olan, "İmalat Sanayiinde Kullanılan Yüksek Üretim Teknolojilerinin Ön Lisans Eğitim Programlarına Adaptasyonu" proje tanıtım toplantısı KOÜ Hereke Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay ve Hereke MYO Müdürü Prof. Dr. Elif Öğüt ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Programda sözlerine kalkınmanın eğitimli, donanımlı ve üretken insan unsurları ile mümkün olduğuna dikkat çekerek başlayan Başkan Şener Söğüt, "Teknoloji ve sanayi alanında bilgi üretebilecek, bu bilgiyi kullanabilecek ve zenginleştirebilecek insan faktörü çok önemlidir. Özellikle teknik donanımı, yüksek ara eleman kaynağının gerekliliği, sanayi üretimi ve gelişiminin olmazsa olmazıdır. Bu akademik çatı altında eğitim alan arkadaşlarımızın; bilgiyi işselleştirmek, yeni bilgiler üretmek ve bunları yarınlarımıza dair bir yatırıma dönüştürmek gibi sorumlulukları vardır. Bu sorumluluğu yerine getirebilmeleri ancak akademi, sanayi ve finans iş birliği ile mümkündür. Üç temel unsurun temsilcilerini görmek; Gençlerimiz ve geleceğimiz için büyük bir umut verdi" dedi.



Dünya'da eğitim, yazılım, üretim ve rekabet ortamının hakim olduğuna değinen Söğüt, "İleri teknoloji bilgisi, laboratuar testleri ve inavasyon bu dünyanın tamamlayıcı unsurlarıdır. Körfez gibi sanayinin kalbinin attığı bir ilçede; Sanayi, akademi ve finans iş birliğini görmek son derece önemlidir.Dünyanın ik 10 ekonomisinde biri olma yolunda ilerleyen ülkemize hep birlikte omuz vermek ulusal görevimizdir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA