Başkan Söğüt, "Geleceğin Körfez'ini inşa ediyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Söğüt, "Geleceğin Körfez'ini inşa ediyoruz"

Başkan Söğüt, 'Geleceğin Körfez'ini inşa ediyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İlçede altyapı ve ulaşım çalışmalarını yerinde inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Geleceğin Körfez'ini inşa ediyoruz" dedi.

İlçede altyapı ve ulaşım çalışmalarını yerinde inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Geleceğin Körfez'ini inşa ediyoruz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçede yapılan yatırımları yerinde gördü. İlk olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Tütünçiftlik-İlimtepe yolunda incelemelerde bulunan Söğüt, "Körfez kuzeye doğru genişliyor. İlimtepe de her geçen gün bu noktadan gelişen bir bölge. TOKİ'nin yapacağı konutlar ile birlikte bölgede yoğunluk artacak. TEM'in üzerinden viyadük ile geçerek Yunus Emre Caddesi'ne bağlanacak kısım ilk etapta yapılacak" dedi.

Altyapı çalışmalarının da tüm ilçede devam ettiğini belirten Başkan Söğüt, "Körfez'in altyapısını yeniliyoruz. İSU ekiplerimiz ile birlikte kentin dört bir yanında çalışmalar yapıyoruz. Tamamlandığında altyapısı tamamen yenilenmiş bir Körfez olacak. Sağlam altyapıya ve modern görünümlere sahip geleceğin şehirlerini inşa ediyoruz. Şehirlerimize sağlanan destek yatırımlarımıza yansıyor. Gerek Büyükşehir Belediye başkanımız gerekse milletvekillerimiz her zaman yanımızda. Birliktelik içerisinde hayata geçirdiğimiz projeler ile şehrimize ve ülkemize kazandırdığımız hizmetler artarak devam edecek" diye konuştu.

Başkan Söğüt incelemelerin ardından bölgedeki vatandaşları da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi vererek taleplerini dinledi. - KOCAELİ

Başkan Söğüt, 'Geleceğin Körfez'ini inşa ediyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Varank Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Gökhan Töre Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Söğüt, "Geleceğin Körfez'ini inşa ediyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 16:58:27. #1.14#

title