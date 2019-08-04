Başkan Söğüt, esnafla bir araya geldi

Hereke'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez'i birlikte yöneteceğiz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke'de esnafla buluştu, vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Başkan Yardımcısı Faruk Denli'nin de katıldığı ziyaretlerde bölge esnafıyla bir araya gelen Başkan Şener Söğüt, "Göreve gelirken, 'ortak akıl ve birlikte yönetim' dedik. Bu doğrultuda da sizlerin görüş ve önerileri ile yol haritamızı belirledik, yapacağımız projeleri hazırladık.Körfez'i birlikte yöneteceğiz. Bunu yaparken de herkese karşı adil, eşit ve şeffaf olacağız. İstişare önemli. Sizleri dinlemek, görüşlerinizi almak için de sürekli olarak esnafımız ve vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Taleplerinizi tek tek not alıyoruz. Eksikliklerimiz elbet olabilir. Bunları da sizlerle birlikte tek tek kapatacağız" diye konuştu.

Daha sonra bölgedeki esnafları da ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, vatandaşların çay ikramını da kırmadı ve birlikte sohbet ortamında çayları içti. Burada konuşan Söğüt,"Eksik gördüğümüz yanlarımızı, öneri ve taleplerinizi bize bildirin. Bundan asla çekinmeyin. Ben, başkan yardımcılarım ve müdürlerim sizlere bir telefon kadar yakın" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA