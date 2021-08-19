Başkan Söğüt, "Esnafımız kentin kilit taşıdır"
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Başkan Söğüt, "Esnafımız kentin kilit taşıdır"

Başkan Söğüt, 'Esnafımız kentin kilit taşıdır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tuğrul Caddesi esnafını gezdi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tuğrul Caddesi esnafını gezdi. Esnafla sohbet eden, taleplerini dinleyen Başkan Söğüt, "Esnafımız bu kentin kilit taşıdır" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, esnaf ziyaretleri kapsamında son olarak Tuğrul Caddesi'nde temaslarda bulundu. Esnafla bir araya gelen, vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Şener Söğüt'e, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna da eşlik etti. Esnafın ve vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Başkan Söğüt, esnafa kolaylıklar diledi.

Körfez'de yapılan her çalışmada ortak akıl ile adım attıklarını ve böyle yapmaya da devam edeceklerini belirten Başkan Şener Söğüt, "Sizlerin görüş ve önerileri bizler için önemli. Her zaman olduğu gibi bugün de sizlerin taleplerini ve önerilerini dinlemeye devam ediyoruz. Teşhislerini, tenkitlerini ve tavsiyelerini aldığımız esnafımıza da bize güvendikleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Alt yapı zor işti"

Esnafın kentin kilit taşı olduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, "Esnaf ve sanatkarlarımızı ülkemizin ve kentimizin kilit taşı, birlik ve beraberliğimizin çimentosudur. Bunu böyle görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz. Bugün Güney Mahallesi'nin altyapısını yeniledik. Zor ama mutlaka da yapılması gereken bir işti. Bu süreçte gerek esnafımız gerekse vatandaşlarımız oldukça duyarlı davrandı. Üst yapıyı da yapınca hiçbir eksik kalmayacak" diye konuştu.

"Tüm imkanlarımızla esnafımızın yanında oluruz"

Esnafla çay içen ve sohbet eden Başkan Şener Söğüt, talep ve önerileri de dinledi. Esnaf ise Başkan Şener Söğüt'e pandemi sürecinde verilen destekler için teşekkür etti. Ellerinden gelen her türlü yardımı yapma gayreti içinde olduklarını belirten Başkan Söğüt, "İki kez sizlere can suyu olsun diyerek 1.000'er TL'lik yardım yaptık. Çok şükür normale döndü süreç. Eğer yine aynı süreci yaşarsak, tüm imkanlarımızla yine esnafımızın ve vatandaşımızın yanında oluruz" dedi. - KOCAELİ

Başkan Söğüt, 'Esnafımız kentin kilit taşıdır'
Başkan Söğüt, 'Esnafımız kentin kilit taşıdır'
Başkan Söğüt, 'Esnafımız kentin kilit taşıdır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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