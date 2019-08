Başkan Söğüt, engelli bireylerin gecesine katıldı

27.08.2019 10:48

Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği ve Minik Hayatlar Platformu tarafından düzenlenen geceye katılan Başkan Şener Söğüt, "Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.



Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği ve Minik Hayatlar Platformu tarafından düzenlenen geceye katıldı. Geceye Başkan Şener Söğüt'ün yanı sıra, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ve eşi Şengül Can da katıldı. Dernek ve platform üyesi çocukların sahnedeki gösterileri büyük beğeni topladı. Programda konuşan Başkan Söğüt, "Körfez Belediyesi olarak engellilerin hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız yerel yönetim ve sivil toplum örgütlerini işbirliği ile çocuklarımızın sorunların üstesinden gelmek. Her sağlıklı insan sonradan engelli olabilir. Toplumun engellilere destek konusunda daha duyarlı olması gerekli" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA