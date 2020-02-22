Başkan Söğüt; "En büyük gücümüz birlikte hareket etmemiz"

22.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:12

AK Parti Kışladüzü Mahalle Teşkilatı toplantısına katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "En büyük gücümüz birlikte hareket etmemiz" dedi.



Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile birlikte AK Parti Kışladüzü Mahalle Teşkilatını ziyaret etti. Teşkilat üyeleri ile tek tek sohbet eden Başkan Şener Söğüt, daha sonra hem yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi hem de onlardan gelen soruları cevaplandırdı. Başkan Söğüt, "Sizlerin de desteğiyle ilçemizde güzel projeleri hayata geçireceğiz. Başkan Söğüt, "Körfez için çok güzel hedeflerimiz var ve bu hedeflerimize ulaşmak için teşkilatlarımızın desteği benim için çok önemli. Bizler bir ve beraber olursak, Körfezli hemşehrilerimize yakışan hizmetleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Şehrimize ulaşımda, çevrede, altyapı ve üstyapıda, sağlıkta ve eğitimde hayata geçireceğimiz çalışmalarla değer katacağız. En büyük gücümüz birlikte hareket etmemiz. İlçemiz için ihtiyaçları belirledik ve buna yönelik de adımlarımızı ivedilikle atmaya başladık. Altyapı noktasında Büyükşehir Belediyemiz tarafından ihale yapıldı. Altyapı çalışmaları zordur. Ama tamamlandığında Körfez'in altyapısı tamamen yenilenmiş olacak" dedi.



Başkan Şener Söğüt daha sonra teşkilat üyelerinden gelen soruları tek tek cevapladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA