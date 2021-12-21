Başkan Söğüt: "Bu seçimden de zaferle çıkacağımıza inancımız tam" - Haberler
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Başkan Söğüt: "Bu seçimden de zaferle çıkacağımıza inancımız tam"

Başkan Söğüt:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sandık Eğitim ve İstişare Toplantısı'na katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Önümüzde önemli bir seçim var. Bu seçimden de zaferle çıkacağımıza inancımız tam" dedi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Sandık Eğitim ve İstişare Toplantısı'na katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Önümüzde önemli bir seçim var. Bu seçimden de zaferle çıkacağımıza inancımız tam" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen Sandık Eğitim ve İstişare Toplantısı'na katıldı. Selamlama konuşması yapan Başkan Şener Söğüt, "Güçlü bir teşkilat, güçlü bir aileyiz. Kurulduğu günden itibaren seçimin sandıkta kazanılacağına inanan ve sandığa da sahip çıkan bir partiyiz. Sandıktan çıkan irade ne olursa olsun bizim için değerlidir. Bugüne kadar da bu doğrultuda adımlarımızı attık. Bizler milletimizin gönlüne girmek için gerekli gayreti gösteriyoruz, sizler de sandıklara sahip çıkıyorsunuz. Önümüzde önemli bir seçim var. Bu seçimden de zaferle çıkacağımıza inancımız tam" dedi.

Şener Söğüt, ilçede yapılan yatırımlara ilişkin bilgilendirmelerde de bulundu. - KOCAELİ

Başkan Söğüt: Bu seçimden de zaferle çıkacağımıza inancımız tam

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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