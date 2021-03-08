Başkan Söğüt: "Bir gün değil, her gün değerlisiniz"
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Başkan Söğüt: "Bir gün değil, her gün değerlisiniz"

08.03.2021 13:36 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:39
Başkan Söğüt:

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Körfez Belediyesi'nin kadın çalışanlarına çiçek hediye ederek, "Bizim için bir gün değil, her gün değerlisiniz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Körfez Belediyesi'nin kadın çalışanlarına çiçek hediye ederek, "Bizim için bir gün değil, her gün değerlisiniz" dedi.

Belediye Başkanı Şener Söğüt, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla, belediyenin çeşitli birimlerinde yönetici ve personel olarak görev yapan kadın çalışanlarla bir araya geldi. Söğüt, kadınlar için özel olarak hazırlanan çiçekleri kendilerine hediye etti.

"Kadınlarımız toplumun temel taşlarıdır"

Türk toplumunda kadının yerinin büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Şener Söğüt, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'daha güzel bir Körfez' için' birlikte mesai harcadığımız kadın çalışma arkadaşlarımıza çiçek takdim ettik. Huzurlu, sağlıklı ve üreten bir toplumun temel taşları olan kadınlarımızın, hayatlarımızda ki değeri ve önemi çok büyük.

Kadın çalışanlarımızla, Körfezimiz için omuz omuza çalışıyoruz. Her birine gayretleri, fedakarlıkları ve sabırları için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KOCAELİ

Başkan Söğüt: 'Bir gün değil, her gün değerlisiniz'
Başkan Söğüt: 'Bir gün değil, her gün değerlisiniz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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