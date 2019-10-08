Başkan Söğüt, "Ayakları yere basan bir bütçe yaptık"

08.10.2019 14:07

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Ekim Ayı Meclis toplantısının ikinci oturumunda söz alan Belediye Başkanı Şener Söğüt, yeni yılda 188 milyon 750 bin liralık ayakları yere basan bir bütçe hazırladıklarını ifade etti.



Körfez Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi, 2020 yılı bütçesinin görüşülmesi için ikinci kez toplantı. Başkan Şener Söğüt'ün başkanlığında gerçekleştirilen ve tek gündem maddesinin yer aldığı toplantıda, 2020 yılı bütçesi 188 milyon 750 bin lira olarak belirlendi ve oy çokluğu ile kabul edildi. Bütçe ile ilgili konuşan Başkan Şener Söğüt, "Biz gelirimizi ve giderimizi ciddi anlamda bütün müdürlüklerimiz ile oturarak, tartışarak, değerlendirerek gram gram tartarak belirlemeye çalıştık. Objektif, gerçekçi ve ayakları yere basan bir bütçe hazırlamaya çalıştık" dedi.



Bütçenin yüzde 40'ını yatırıma ayırdıklarını ifade eden Söğüt, "Göreve gelirken vaat ettiğimiz projelerimiz vardı. Bunların bir kısmı önümüzdeki yıl başlayacak ve devam edecek. Hepsini biz 2020'de bitirmeyeceğiz, başlamış olacağız. Bu da 33 milyon liralık bir rakam. Spora ciddi bir yatırım yapacağız. Gençlerimizi sporla buluşturmak adına elimizden geldiği kadar destek vereceğiz. İleri derecede engelli çocukların eğitimleri için Yeniyalı'daki okulda tadilat çalışmasına başladık. Burada ileri derece engelli çocuklar eğitim görecek. İhalesini gerçekleştirdik. 600 bin liraya yakın bir ihale bedeli ortaya çıktı. Bu bizim özel ilgilenmemiz gereken bir konu. Bundan da kaçmayız. Ekstra bir harcama yapmamız gerekiyorsa yedek ödeneğimizden karşılarız" diye konuştu.



Köylerle vatandaşları buluşturmak için İlimtepe yolunun önemine değinen Söğüt, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ile görüştük ve bu dönem içerisinde yapılacak. Yarımca-İlimtepe yolunda Büyükşehir Belediyemiz çalışmalara başladı. Bu bizler için önemliydi. Sıkıntılı bir yoldu. Şu an asfalt çalışması başladı. 1 ay içerisinde sonlanacak. Tahir Büyükakın Başkanımıza buradan bir kez daha bu konuda teşekkür ediyorum. Sarnıç Han tamamlandı, çok az bir işi kaldı. Bu ay içerisinde bitmiş oluyor. İlimtepe Kültür Merkezinde de sona yaklaştı. Hereke Kalesinin peyzajı 2020 yılı içerisinde yapılacak. ve daha birçok projelerimiz 2020'de temellerini atmış olacağız. Bütçemizin ilçemize, hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA