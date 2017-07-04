Başkan Şirin'den Maski'ye Atık Su Ziyareti

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran'ı makamında ziyaret ederek Turgutlu OSB tarafından inşa edilecek olan atıksu arıtma tesisi ile ilgili görüştü.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Şirin'i makamında ağırladı. Ziyaretinde Başkan Şirin'e, Turgutlu OSB yetkilileri de eşlik etti. Görüşmede, Turgutlu OSB'de faaliyet gösteren işletmelerin endüstriyel nitelikli atıksularının arıtılması amacıyla Turgutlu OSB tarafından kurulacak olan atıksu arıtma tesisi hakkında fikir alışverişi gerçekleştirildi. Manisa'nın tamamında daha sağlıklı bir çevre inşa edilmesi için sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerinin altını çizen MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, "MASKİ Genel Müdürlüğü, 14 adet atıksu arıtma tesisini yüksek verim prensibiyle işleterek il genelindeki atıksu kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçmektedir. Turgutlu ilçemizde de Organize Sanayi Bölgesi tarafından inşa edilecek olan tesisle ilgili teknik konularda destek ve fikir alışverişine açığız. Amacımız el birliğiyle Manisamızı ve doğasını korumak" dedi. Gelecek nesillere güzel bir miras bırakmak için yarınlara yatırım yapmanın öneminden bahseden Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Şirin, "İlçemizdeki evsel nitelikli atıksuları, MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından inşa edilen Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'nin geçtiğimiz aylarda açılışını gerçekleştirdik. Aynı şekilde endüstriyel atıksuların da arıtma işlemine tabi tutularak kirliliğe neden olmaması için önlem almak bir zorunluluk olarak ortaya çıkıyor. Turgutlumuzu daha yaşanabilir bir hale getirmek ve yeni nesillere daha güzel bir şehir miras bırakmak için bu konu oldukça önem taşıyor. Yaptığımız her çalışmada ilçemizin geleceği için uğraş veriyoruz" diye konuştu. - MANİSA