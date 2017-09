Başkan Şirin Başarılı Hentbolcuları Uğurladı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Belediyespor Hentbol Takımı'nın başarılı 5 kız sporcusunu Kastamonu'ya uğurladı. Lise öğrenimlerini Kastamonu'da özel bir okulda burslu olarak geçirecek genç sporculara başarılar dileyen Başkan Şirin "Genç kızlarımızın bu başarısı bizleri mutlu etti. Turgutlu Belediyesi olarak onların her zaman yanlarındayız" dedi.



Turgutlu Belediyespor Kız Hentbol Takımını'nın başarılı oyuncuları Ayşegül Küçük Cankurtan, Beyza Çamlıyol, Elif Küçükcankurtan, Ceren Çetinkasacı ve Melek Toprak, antrenör Ergun Erbay ve Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül birlikte Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i ziyaret etti. Lise öğrenimlerini Kastamonu'da özel bir kolejde burslu olarak geçirecek olan başarılı sporcular kendilerine verdiği destekten dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür etti. Genç kızların elde ettiği bu başarıdan dolayı çok mutlu ifade eden Başkan Şirin, "Turgutlu Belediyespor'un başarılı 5 sporcusunun Kastamonu'da bir arada okuyacak olması bizleri çok mutlu etti. Bizler Turgutlu Belediyesi olarak onların her zaman yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. İnşallah başarılı bir şekilde lise öğrenimlerini tamamladıktan sonra, üniversite ve gelecekte A Milli Hentbol takımında da sizleri görmek en büyük arzumuz, bunu başaracağınızdan eminim. Turgutlu'nun ismin geçtiği her noktada biz gurur duyarız. Eğitim her şeyin başı. Eğitiminizi de ihmal etmeden bu başaracağınıza inancım tam. Ergun Erbay hocamızda Turgutlu'nun yetiştirdiği başarılı bir hoca. Kendisi Turgutlu için ayrı bir değer. Ben Ergun hocamıza, ailelerinize sizleri başarılı bir şekilde yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum" dedi.



Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin daha sonra antrenör Ergun Erbay'a başarılı çalışmalarından dolayı bir plaket takdim ederken, başarılı 5 sporcu öğrenciye de Turgutlu'yu unutmamaları adına birer küçük hediye takdim etti. - MANİSA