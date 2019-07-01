Başkan Şimşek yönetim kuruluna seçildi

Balıkesir Süt Birliği Başkanı Cihat Şimşek Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğinde gerçekleşen seçimli genel kurulunda merkez birliği yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Tarım ve Orman Bakanılığının Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (TSÜMB) Genel Kurulu'na Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ak Parti MKYK üyesi Sivil Toplum Örgütlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı İçişleri Komisyon üyesi Vekili Mustafa Yel, Tarım ve Orman Bakanlığının Genel Müdürleri ve Yardımcıları, Daire Başkanları, Bakanlık Temsilcileri, Sivil Toplum Örgütlerinin başkan ve temsilcileri katılımlarıyla seçimli genel kurul gerçekleşti.

Balıkesir Süt Birliği Başkanı Cihat Şimşek; "Balıkesir'de üyelerimiz ile yaptığımız başarılı çalışmaların meyvesi olarak bugün burada Türkiye'nin değişik yerlerinde kurulu bulunan birlik başkanlarının ve delegelerinin teveccühü ile Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği yönetim kurulu üyelerine seçilmiş bulunmaktayım. Aynı zamanda bir süt üreticisi olarak üzerimize yüklenen sorumluluğun bilincindeyim. Bu sebeple üreticilerimiz adına durdurak bilmeden çalışacağımı bildirir bu gün benden desteğini esirgemeyen başta Balıkesir birlik başkanlarım, bölge birlik başkanlarım olmak üzere tüm birlik başkanlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Rabbim üreticilerimize karşı mahcup etmesin." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA