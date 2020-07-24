Başkan Şimşek kurban kesim merkezi ve canlı hayvan pazarını gezdi
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Başkan Şimşek kurban kesim merkezi ve canlı hayvan pazarını gezdi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, mezbahane, kurban kesim merkezi ve canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

24.07.2020 18:42 | Son Güncelleme: 24.07.2020 19:04

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, mezbahane, kurban kesim merkezi ve canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılan modern mezbahane, kurban kesim merkezi ve canlı hayvan pazarı, Oğulbey Mahallesi mevkisinde yaklaşık 100 dönümlük arazide kuruldu.

Alanda ayrıca mobil kesimhane, bin araçlık otopark, çocuk oyun alanı, kesim alanları, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yerleri ile satıcılar için duş yeri de bulunuyor.

Alanda incelemelerde bulunan Şimşek, besicilere hayırlı kazançlar diledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl çalışmaları tam anlamıyla tamamlayamadıklarını belirten Şimşek, "Bu alanı Gölbaşı Belediyesi olarak kendi imkanlarımızla ekonomik olarak tasarruf tedbirlerini elden bırakmadan yaptık. Uzun vadeli olarak düşündük. Önümüzdeki yıl çadırlar kalkacak, yerine prefabrik yapılar gelecek." dedi.

Şimşek, ayrıca Gölbaşı mezbahane, kurban kesim merkezi ve canlı hayvan pazarında 15 günde bir canlı hayvan pazarı olarak faaliyet verileceğini anlatarak, alanı tamamlamak için gece gündüz çalışan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Başkan Şimşek kurban kesim merkezi ve canlı hayvan pazarını gezdi

Kaynak: AA

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