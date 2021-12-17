Başkan Şimşek halk gününde Gölbaşılılarla buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, halk günü buluşmaları ile vatandaşla iç içe olmaya devam ediyor.

Gölbaşılıların dertlerine derman olmak için seçildikleri günden bu yana ellerinden gelen çabayı gösterdiklerinin altını çizen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, halk günü buluşmasında Gölbaşılıları makamında ağırladı. Şimşek, "Bebeklerden öğrencilere, esnaftan köylüye, çiftçiden üreticiye kadar bütün vatandaşlarımızın her türlü derdinde yanındayız "dedi. Başkan Şimşek, kadınların ve çocukların sorunlarıyla özel olarak ilgilendi.

Yeni projeleri ile Gölbaşılılara olan desteklerini sürdüreceklerini belirten Şimşek, "Gölbaşılı hemşerilerimize destek olmak ve sorunlarına çözüm üretmek bizim başlıca görevlerimizden biri. Allah izin verdiği müddetçe Gölbaşılı vatandaşlarımızın yanındayım. Onlar bizi seçerek bize duydukları güveni gösterdi. Biz de onların bu güvenini boşa çıkartmayacağız" açıklamasında bulundu.

"Gölbaşılıların derdi bizim derdimiz "

UYUM projesi ile Gölbaşı'ndaki 2 bin engelli vatandaşa yardım elini uzatan Başkan Şimşek, gelecek dönemde de desteklerine devam edeceklerini belirtti. Şimşek, UYUM öğrencilerinin kendini geliştirmesi ve sosyal hayatla iç içe olması için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi. Muhtarlarla görüşmelerini düzenli olarak sürdürdüğünü belirten Şimşek, bölge halkının sorunlarını ve ihtiyaçlarını daima ilk ağızdan dinleyip çözüm ürettiklerinin altını çizdi. "Esnaf ve muhtar ziyaretlerimizde Gölbaşılı hemşerilerimizin sıkıntılarını dinleyip, dertlerini çözmek için bütün çalışma arkadaşlarımızla mücadele veriyoruz. Gölbaşılıların derdi, bizim derdimiz" diyen Başkan Şimşek, Paylaşım Noktası ile de sosyal belediyecilik ilkesini sürdürdüklerini söyledi. Şimşek, yaz kış demeden meyveden sebzeye, kıyafetten bebek mamasına kadar birçok konuda halka destek olduklarını ifade etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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