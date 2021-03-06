Başkan Şimşek doğalgazsız mahalle bırakmıyor
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Başkan Şimşek doğalgazsız mahalle bırakmıyor

06.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:55
Başkan Şimşek doğalgazsız mahalle bırakmıyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, imarı olmadığı için doğalgazına kavuşamayan kırsal mahallelere doğalgaz geleceğinin müjdesini verdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, imarı olmadığı için doğalgazına kavuşamayan kırsal mahallelere doğalgaz geleceğinin müjdesini verdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek gerçekleşen meçli toplantısında imarı olmayan köylere doğalgaz getirileceğini söyledi. 2021 yatırım programında olmayan bazı mahallelerdeki imar dışı bölgelerin bu yılki yatırım programına alınması için girişimlere başladıklarını aktaran Başkan Ramazan Şimşek "Gölbaşı'nda yaşam kalitesini yükseltmek, hava kirliliğini ortadan kaldırmak, daha yeşil ve temiz bir çevre için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizde doğalgazın gitmediği yerlerin Başkent Doğalgaz yetkilileri ile 2021 yatırım planlamalarına alınması için görüşmemizi sağladık. Karagedik, Yavrucuk, Yağlıpınar, Selametli, Kırıklı, Tepeyurt, Bezirhane, Boyalık, Mahmahlıbahçe, Mahmatlı, Karaali, Soğulcak, Bağiçi, Cimşit, Emirler, Gölbek, Topaklı, Subaşı, Akörençarsak, Altuncanak, Çeltek, Çayırlı, Günalan, Hallaçlı, Karacaören, Koparan, Yağlıpınar, Oğulbey ve Ahiboz mahallelerimize doğalgazı bu sene getireceğiz" açıklamasında bulundu.

"Sizlerde müracaatlarınızı yapın"

Gölbaşı Belediye Meclisi'nde meclis üyelerini görüşme hakkında bilgilendiren Başkan Ramazan Şimşek, "Daha önce imarı olmayan mahalleler imar planı olmadığı için doğalgaz kullanamıyordu. Su elektrik, kanalizasyon ve yağmur suyu gibi hizmetlerin gittiği bazı imarı olmayan kırsal mahallelerimiz Gölbaşı Belediyemizin girişimleriyle, doğalgazına 2020 yatırımıyla kavuştu. Başkent Doğalgaz ile bir protokol yapacağız ve o protokolün nezdinde saymış olduğumuz bütün mahallelerimize doğalgaz verebileceğiz" dedi.

Başkan Ramazan Şimşek mahalledeki vatandaşların başvurularının da önemli olduğunu belirterek "Hemşerilerimin de bu noktada talepleri çok önemli. Doğalgazın gelmesi için ne kadar çok talep iletirlerse doğalgaz mahallelerimize o kadar erken gelir" diyerek sözlerini noktaladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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