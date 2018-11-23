Başkan Şimşek Belediye Çalışanları ile Bir Araya Geldi

Kilis'in Elbeyli İlçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Başkan Şimşek, zor şartlar altında görevlerini büyük bir titizlikle gerçekleştiren işçilerle gurur duyduğunu, dinlenmeyi ve iyi vakit geçirmeyi herkesten çok işçilerin hak ettiğini ifade ederek, "Bu yaz oldukça yoğun bir sezon oldu. Elbeyli'mize hizmet etmek için işçi kardeşlerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Mesai arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Amacımız hemşehrilerimize kaliteli hizmet sunarken, işçi kardeşlerimizi hak ettikleri değeri vermektir. Hepsine emekleri için teşekkür ederim" dedi. - KİLİS