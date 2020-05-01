Başkan Şimşek, 1 Mayıs'ı Gölbaşı Belediyesi çalışanları ile kutladı
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Başkan Şimşek, 1 Mayıs'ı Gölbaşı Belediyesi çalışanları ile kutladı

Başkan Şimşek, 1 Mayıs'ı Gölbaşı Belediyesi çalışanları ile kutladı
01.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:08

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Gölbaşı Belediyesi çalışanları ile kutladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Gölbaşı Belediyesi çalışanları ile kutladı.

Korona virüs salgınına karşı Gölbaşı halkı için 7/24 çalışan Gölbaşı Belediyesi çalışanlarını ziyaret eden Başkan Şimşek, "Halkımızın sağlığı için gecenizi gündüzünüze katmadan ilçemizin temizliği, halkımızın ihtiyaçları ve doğru haberlere ulaşımı, ilçemizin peyzajı için çalıştınız. Korona virüs ile mücadele kapsamında sokaklarda, yoğun olarak kullanılan kurum ve kuruluşlarda yıkama ve dezenfektan çalışmalarına, evlere erzak teslimlerine kadar birçok görevi hız kesmeden yerine getirdiniz. Sizler Gölbaşı'nın kahramanlarısınız. Emekleriniz yadsınamaz. Bu salgından kurtulana kadar sizlerle omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz. Alkışın en büyüğü sizlere" ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Belediyesinin emekçileri nezdinde işçilere dair mesajını da paylaşan Şimşek, şunları kaydetti:

"Alın teri ile kazanılan kazanç helal ve kutsaldır. Zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde 7/24 çalışarak hiçbir zorluktan kaçınmayan sağlık çalışanlarımız, bizler evimizdeyken evlerimizde hizmet sunan kıymetli işçilerimiz, bizleri bu yaşlara getiren emektar analarımız ile babalarımız, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun. Barış ve kardeşlik içinde geçireceğimiz ve kucaklaşarak bayram sevinci yaşayacağımız nice günlere." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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