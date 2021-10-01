Başkan Seyhan: 'Sanayiciler üretime odaklanmalı' - Haberler Ekonomi
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Başkan Seyhan: "Sanayiciler üretime odaklanmalı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Seyhan:

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, sanayicilerin sadece üretime odaklanması gerektiğini belirterek, "Her an zam geldi gelecek endişesi ile maliyetlerini düşünmemelidir" dedi.

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, sanayicilerin sadece üretime odaklanması gerektiğini belirterek, "Her an zam geldi gelecek endişesi ile maliyetlerini düşünmemelidir" dedi.

ESMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Seyhan, son dönemdeki zam haberler inin, iş dünyasındaki etkileri hakkında bir açıklamada bulundu. Zam haberler inin sanayiciyi olumsuz etkilediğini belirten Seyhan, üreticilerin devletin açıkladığı tüm destek programlarını takip etmesi gerektiğini vurguladı.

"Yatırımlar endişesizce yapılmalı"

Sanayicilerinin bu süreçte sadece üretime odaklanması gerektiğini ifade eden Seyhan, "Sanayiciler, her an zam geldi gelecek endişesi ile maliyetlerini düşünmemelidir. Üretimini ileri taşıyacak yatırımlarını endişesizce yapmalıdır. Bunun için daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi devletin açıkladığı tüm programları takip etmelidir. Kendine göre üretimini arttıracak desteklerden mutlaka yararlanmalıdır. Dışa bağımlılıktan kurtulduğumuz sürece devletimize, şehrimize ve milletimize katkı sağlayacağımız tartışılmazdır" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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