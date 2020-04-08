Başkan Sertaslan: "Kurallara uymayanın, tezgâhını kapatırız"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Başkan Sertaslan: "Kurallara uymayanın, tezgâhını kapatırız" - Haberler
Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik, Güncel

Başkan Sertaslan: "Kurallara uymayanın, tezgâhını kapatırız"

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kapalı pazar yerini denetiminde bir araya geldiği pazarcı esnafını korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymaya davet etti.

08.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:56
Başkan Sertaslan:

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kapalı pazar yerini denetiminde bir araya geldiği pazarcı esnafını korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymaya davet etti. Sertaslan, aksi yönde davranan esnafın tezgahlarının kapatılacağının altını çizdi.

Gemlik Belediyesi korona virüsüne karşı sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Pazar yerlerinde sosyal mesafe kuralını hayata geçiren ilk belediye olan Gemlik Belediyesi, pazar yerlerinde vatandaş ve esnafa maske dağıtımına devam etti. Pazar yerlerinde alınan tedbirleri denetleyen Başkan Sertaslan, belirlenen kurallara sıkı sıkıya uyulması halinde korona virüs salgınının kısa süre içinde atlatılacağına inandığını söyledi. Sertaslan "Eğer tezgahlarda iki kişi çalışıyorsa biri ürün versin, diğeri de para alışverişini sağlasın. Bu günlerde hijyene ve sağlığa çok dikkat etmeliyiz. Ben esnafıma ve vatandaşıma güveniyorum. Belediye olarak aldığımız kurallara inatla uymayanlar olursa o tezgahların da kapatacağının bilinmesini istiyorum" dedi.

Korona virüsü ile mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurgulayan Başkan Sertaslan, "Belediyemiz korona salgınının ilk gününden buyana mücadelesini sürdürüyor. Dezenfeksiyon, sokak ve yol yıkamaları gibi çalışmaların yanı sıra iş adamlarımızın da desteği ile hastanemizin ihtiyaç duyacağı maske, tulum, gözlük ve siperlik gibi malzemeleri temin ederek yetkililere ulaştırdık. Vatandaşlarımızın maske ve hijyen ürünleri ihtiyacını gidermek için de görüşmelerimiz devam ediyor. Gemlik halkından tek ricamız sosyal mesafe kuralına uymaları ve gerekmedikçe sokağa çıkmamalarıdır" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi Haberler
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Haberler
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi Haberler
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Haberler
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu
İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu
Esenyurt'taki doğal gaz patlamasının yarattığı korkunç tablo bugün ortaya çıktı
Esenyurt'taki doğal gaz patlamasının yarattığı korkunç tablo bugün ortaya çıktı
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra...
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştı
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını...
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Boris Johnson Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Esra Balamir Levent Dörter Erkan Petekkaya
Spor Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Polis Wuhan
Şu an buradasınız: Başkan Sertaslan: "Kurallara uymayanın, tezgâhını kapatırız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 16:18:33. #1.15#
title