Başkan Sertaslan: "Kurallara uymayanın, tezgâhını kapatırız" Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kapalı pazar yerini denetiminde bir araya geldiği pazarcı esnafını korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymaya davet etti.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kapalı pazar yerini denetiminde bir araya geldiği pazarcı esnafını korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymaya davet etti. Sertaslan, aksi yönde davranan esnafın tezgahlarının kapatılacağının altını çizdi.

Gemlik Belediyesi korona virüsüne karşı sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Pazar yerlerinde sosyal mesafe kuralını hayata geçiren ilk belediye olan Gemlik Belediyesi, pazar yerlerinde vatandaş ve esnafa maske dağıtımına devam etti. Pazar yerlerinde alınan tedbirleri denetleyen Başkan Sertaslan, belirlenen kurallara sıkı sıkıya uyulması halinde korona virüs salgınının kısa süre içinde atlatılacağına inandığını söyledi. Sertaslan "Eğer tezgahlarda iki kişi çalışıyorsa biri ürün versin, diğeri de para alışverişini sağlasın. Bu günlerde hijyene ve sağlığa çok dikkat etmeliyiz. Ben esnafıma ve vatandaşıma güveniyorum. Belediye olarak aldığımız kurallara inatla uymayanlar olursa o tezgahların da kapatacağının bilinmesini istiyorum" dedi.

Korona virüsü ile mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurgulayan Başkan Sertaslan, "Belediyemiz korona salgınının ilk gününden buyana mücadelesini sürdürüyor. Dezenfeksiyon, sokak ve yol yıkamaları gibi çalışmaların yanı sıra iş adamlarımızın da desteği ile hastanemizin ihtiyaç duyacağı maske, tulum, gözlük ve siperlik gibi malzemeleri temin ederek yetkililere ulaştırdık. Vatandaşlarımızın maske ve hijyen ürünleri ihtiyacını gidermek için de görüşmelerimiz devam ediyor. Gemlik halkından tek ricamız sosyal mesafe kuralına uymaları ve gerekmedikçe sokağa çıkmamalarıdır" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA