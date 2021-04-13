Başkan Sertaslan'dan BELGEM ve sahiller müjdesi

Gemlik Belediyesi 2020 yılı Faaliyet Raporu, Belediye Meclisi'nde görüşüldü.

Gemlik Belediyesi 2020 yılı Faaliyet Raporu, Belediye Meclisi'nde görüşüldü. Belediyenin tüm yıl faaliyetlerinin yer aldığı rapor, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

Faaliyet Raporu görüşmelerine kanun gereği CHP'li Başkanvekili Emir Birgün başkanlık yaptı. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin eleştirilerine cevap veren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, yapımı devam eden spor salonunda BELGEM için beş sınıf olacağı müjdesini verirken önümüzdeki yaz Küçük Kumla sahilinde ise bölgeye yakışan halk plajları yapılacağını söyledi.

Muhalefetteki meclis üyelerinin faaliyet raporunu, belediyenin çalışmaları üzerinden değerlendirmediğini belirten Başkan Sertaslan şöyle konuştu:

"Faaliyet raporu hakkında konuşurken un diyen oldu, yağ diyen oldu, tuz diyen oldu, çorba oldu. Ne diyeceğimi şaşırdım. Faaliyet Raporu'na yaklaşılması gerektiği şekilde tek bir meclis üyesi yaklaştı. Üç saat konuştuk. Tek bir meclis üyesi değerlendirdi, o da yanlış değerlendirdi."

Bir buçuk yıldır tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgının belediye çalışmalarını etkilediğini dile belirten Başkan Sertaslan sözlerine şöyle devam etti:

"Arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanı, yüzde seksenin üzerinde tamamlanmamış hiçbir projeye devam etmeyeceksiniz dedi. Neden? Benden önceki onlarca belediye başkanının hayal dahi edemeyeceği bir şeyle karşı karşıya kaldık. Evinizde eski düzenimiz yok artık. İstediğiniz gibi anne babanızı ziyarete gidemiyorsunuz. Çocuklarınızı okula gönderemiyorsunuz."

"Durumu bu haliyle görmeden, memleketin halinden bahsetmeden, geçtiğimiz yıl bütçeyle önünüze koyduğumuz ve bu işleri yapacağız dediğimiz işleri bir tarafa bırakıp lafa başlarken, beş yıl içinde yapmayı taahhüt ettiğimiz bir kısmını kendi elimizde bir kısmını büyükşehir belediyesi, bir kısmını merkezi hükümet yapacağımız işleri televizyonlara çıkarttınız. Bunları neden yapmadınız diye eleştirmeye kalkmak, yapıcı muhalefet eleştiri ile yan yana koymak mümkün değil. Sözümüz söz. Büyükşehrin yapması gereken işler için kapılarında yatacağım."

"Gemlik Belediyesi'nin elinde avucunda neyi varsa sattınız"

"Gurur duyduğunuz sekiz yılda Gemlikli vatandaşların paralarıyla toparlanmış ve ortaya çıkarılmış olan Gemlik Belediyesi'nin elinde avucunda ne varsa sattınız. 60 Milyon dolara yakın satış yaptınız. Köylünün vakıf diye verdiği zeytin ağaçlarını bile sattınız. Bir kalemde 400 parça malı belediye meclisinden geçirdiniz. Kısır siyasi çekişmeler uğruna gelir kaynaklarımızın azaltıldığı bir durumda beğenmediğiniz işleri yapıyoruz."

"Çalışmalarımızı önemsiz gibi göstermenize izin veremem"

"Derenin yapım işinin, bireysel sporların yapılacağı salonun, kreşin, huzur evinin, engelsiz taksinin, hasta nakil aracının eften püften üç paralık işler olduğu algısını oluşturacak şeyler söylemenize de müsaade edemem. Halktan çok uzaklaştınız. 20 yıl önceki parti olmaktan çıktınız. Harun gibi geldiğiniz, karun gibi yaşıyorsunuz artık."

BELGEM devam edecek, sahillerde düzenleme yapılacak

"Adalet ve Kalkınma partili belediyeye binayı iki yıl kullandıran Gençlik ve Spor Bakanlığı bizim elimizden aldı. Gazi okulunu verin dedik, bir yıllığına verdiler. Bize verilmeden önce Endüstri Meslek Lisesi oraya taşındı diye oraya da yapamadık. Spor salonunun altında beş tane de sınıf yapıyoruz. Yerel yönetim olarak ben bunu isterken yapamayayım diye ayak direyenleri de görün. Atatürk Stadı elimizden alındı. Küçük Kumla sahilleri için geçen yıl Temmuz ayından beri bekliyoruz. Ondan önce sekiz ay Büyükşehir Belediyesi'nde bekledik. Hala bekliyoruz. İhale çıkıyoruz, aynı işi ücretsiz yapacağız."

Faaliyet Raporu'nun kabul edilmesinin ardından gündem maddeleri görüşüldü. Bir sonraki belediye meclisi Mayıs ayında yapılacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı