Başkan Sertaslan'dan aşı çağrısı
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Başkan Sertaslan'dan aşı çağrısı

Başkan Sertaslan'dan aşı çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan sosyal medyadan aşı çağrısında bulundu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan sosyal medyadan aşı çağrısında bulundu.

Covid-19 pandemisine karşı en etkili tedbir olan aşılama tüm Türkiye'de devam ediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre nüfusun yüzde 63,44'ü ilk doz aşılarını yaptırırken Türkiye'nin yüzde 36,19'u iki doz aşı olarak korona virüse karşı bağışıklık kazandı.

Kısıtlamaların sona ermesiyle tatil yerlerine ilginin patlamasıyla Kumla ve Kurşunlu başta olmak üzere Gemlik'te de hareketlilik devam ediyor. Günlük vaka sayısının yeniden 10 bin sınırını geçmesiyle aşı olmaya yönelik bir çağrı da Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'dan geldi. Başkan Sertaslan, anlamsız dedikodulara inanarak aşı olmayanların hastalığı yayma riski olduğunu söyleyerek "Aşınızı olun, olmayanları uyarın" dedi.

"Aşıya daha önce ulaşabilseydik sevdiklerimizi kaybetmeyecektik"

Başkan Sertaslan şöyle konuştu: "Covid-19 yüzünden en yakınlarımızı kaybettik. Aşıya daha çabuk kavuşabilseydik belki bazıları halen yanımızda olacaktı. Artık aşı var, randevu almaya bile gerek kalmadan en yakın sağlık kuruluşunda aşılarımızı vurulabiliyoruz. Ama görüyorum ki halen Bursa aşılama konusunda yüzde 65 Gemlik ise yüzde 70'lerde. Aşılarını vurulmayan yüzde 30 vatandaşımız hastalık yayma riski altında, lütfen herkes aşısını olsun. Böyle giderse evlere kapanacağımız ve en sevdiklerimizi kaybedeceğimiz günler yakın. Allah göstermesin ama bunu görmek için kahin olmaya gerek yok. Yok çip takıyorlarmış, yok genlerimizle oynuyorlarmış ve aşının hiç yararı yokmuş demeyin. Aşılarınızı olun, olmayanları ise lütfen uyarın."

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Tüm personelim aşı olmadan ben de olmam" diyerek sırası gelmesine rağmen beklemiş, özellikle sahada çalışan temizlik işleri, fen işleri ile park ve bahçeler müdürlükleri personelinden sonra aşı olmuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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