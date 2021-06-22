Başkan Sertaslan aşı oldu

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ile birlikte Covid-19 aşısı oldu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ile birlikte Covid-19 aşısı oldu.

Covid-19 mücadelesi kapsamında ülke genelinde aşılama programı devam ediyor. Günde milyonlarca doz aşı yapılırken Gemlik'te de aşılama programı aralıksız sürdürülüyor. Daha önce Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapan; cenaze hizmetleri, temizlik işleri ve zabıta gibi sahada çalışan personelin aşı programına alınmasını isteyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın bu çağrısı karşılık bulmuş ve Tüm SGK'lı çalışanlar aşılama kapsamına alınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Gemlik İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli sağlık çalışanları tarafından Gemlik Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nin açık bölümünde Gemlik Belediyesi'nin henüz aşı olmamış 186 personeli Covid-19 aşılarının ilk dozunu yaptı.

Gemlik Belediye personellerinin aşılarını yaptırmasının ardından Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'da Gemlik Belediyesi'nde Covid-19 aşısını yaptırarak, "Covid-19 salgını dünyayı ve ülkemizi olumsuz etkiledi. Dünyada her gün binlerce insan bu hastalık yüzünden ölmeye devam ediyor. Biz Gemlik Belediyesi olarak bu salgında dezenfekte hizmetleri ve maske dağıtımı gibi hizmetlerimizle vatandaşlarımızı hastalıktan korumak için çalıştık. Bu salgından kurtulmanın en iyi yolu aşıdır. Geçen hafta Sağlık Bakanlığı tarafından belediye personelimiz öncelikli gruba alınarak COVİD-19 aşılarının ilk dozlarını oldular. Ben de bugün gönül rahatlığıyla aşımı oldum. Salgına karşı en güçlü silahımız aşı, el birliğiyle bu salgının üstesinden geleceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı