Başkan Serkan Acar'dan milli güreşçilere ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Serkan Acar'dan milli güreşçilere ziyaret

Başkan Serkan Acar'dan milli güreşçilere ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, gelecekte ülkemize olimpiyat şampiyonlukları yaşatacak U11-U12-U13-U14 ve U15 Güreş Milli Takımı sporcularının Aliağa Gençlik Merkezi'nde yaptığı antrenmana ziyarette bulundu.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, gelecekte ülkemize olimpiyat şampiyonlukları yaşatacak U11-U12-U13-U14 ve U15 Güreş Milli Takımı sporcularının Aliağa Gençlik Merkezi'nde yaptığı antrenmana ziyarette bulundu.

Antalya'da gerçekleştirilen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda kendi sıkletlerinde dereceye giren 130 sporcu Yeni Şakran'da kampa girdi. Altyapının geliştirilmesi, sporcuların uluslararası şampiyonalara hazırlanması ve A Takıma sporcu yetiştirilmesi amacıyla yapılan kampta Türkiye'nin dört bir yanından sporcu yer alıyor. Yaklaşık bir haftadır kampta olan milli güreşçiler minder çalışmaları için Aliağa Gençlik Merkezi'ni tercih etti. Türkiye'nin güreşteki geleceği olan sporcuları antrenmanda ziyaret eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, bir süre antrenmanı izledikten sonra sporcularla sohbet etti.

"Hepinize başarılar diliyorum, sizleri her zaman Aliağa'ya bekliyorum"

Geleceğin şampiyonlarını Aliağa'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Eminim ki sizler gelecekte olimpiyat şampiyonları olacaksınız. Sizlerle şimdiden gurur duyuyoruz. Hepinize başarılar diliyorum, sizleri her zaman Aliağa'ya bekliyorum" dedi.

"Aliağa Gençlik Merkezi'nin salon ve tesis imkanlarından sonuna kadar faydalandık"

Aliağa'da alt yaş grubu milli güreşçilerimiz için çok yararlı bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden 15 Yaş Altı Güreş Milli Takımlar Baş Antrenörü Halil Yılmaz, "Geçen sene de Aliağa'da kamp yaptık. Aliağa gerçekten çok güzel bir yer. Burada yaptığımız kamp çocuklarımız için çok faydalı oldu. Türkiye'nin en iyi güreşçileri, geleceğin olimpiyat şampiyonları bu kadroda yer alıyor. Kamp yaptığımız süreçte Aliağa Gençlik Merkezi'nin salon ve tesis imkanlarından sonuna kadar faydalandık. Sağ olsun bizlere bu imkanları Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar sağladı. Burada çok profesyonel bir ekip var. Bizim için, milli takımlar için seferber oldular. Memnun kaldık, memnun ayrılıyoruz. İnşallah seneye de İzmir'de kamplarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Başkan Serkan Acar'dan milli güreşçilere ziyaret
Başkan Serkan Acar'dan milli güreşçilere ziyaret
Başkan Serkan Acar'dan milli güreşçilere ziyaret
Başkan Serkan Acar'dan milli güreşçilere ziyaret
Başkan Serkan Acar'dan milli güreşçilere ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Hulusi Akar Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Onur Akay Haluk Levent Mustafa Sandal
Spor Mesut Özil Hakan Reçber Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Serkan Acar'dan milli güreşçilere ziyaret - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 20:38:57. #1.15#

title