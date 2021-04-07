Başkan Serkan Acar: "Aliağa Belediyesi Türkiye'nin en güçlü belediyelerinden biri"
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Başkan Serkan Acar: "Aliağa Belediyesi Türkiye'nin en güçlü belediyelerinden biri"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Serkan Acar: 'Aliağa Belediyesi Türkiye'nin en güçlü belediyelerinden biri'

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Belediyesinin 2013 yılında 75 milyon TL olan öz sermayesinin 2020 yılında 711 Milyon TL'ye ulaştığını ifade ederek, büyük bir başarıya imza atıldığını söyledi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Belediyesinin 2013 yılında 75 milyon TL olan öz sermayesinin 2020 yılında 711 Milyon TL'ye ulaştığını ifade ederek, büyük bir başarıya imza atıldığını söyledi. Aliağa Belediyesinin nisan ayı olağan meclis toplantısında konuşan Başkan Acar, Aliağa Belediyesinin güçlü mali yapısı, yüksek yatırım oranı ve öz kaynaklarıyla Türkiye'nin en güçlü belediyelerinden biri olduğunu söyledi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, çarpıcı mali rakamları kamuoyuyla paylaştı.

Aliağa Belediyesinin 2013 yılında 75 milyon TL olan değerinin 2020 yılı sonunda 711 milyon TL'ye ulaştırdıklarını açıklayan Başkan Acar, "Bir kurumun gücü onun öz sermayesiyle, öz kaynaklarıyla ortaya çıkar. 2013 yılında 75 milyon TL olan Aliağa Belediyesinin değerini, tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışarak 711 milyon TL'ye yükselttik. Hedefimiz; Aliağa Belediyesinin değerini 2 yıl içinde 1 Milyar TL'nin üzerine çıkarmak. Aliağa Belediyesi, bugün Türkiye'nin en güçlü ilçe belediyelerinden biridir" dedi.

Meclis toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Belediyesinin yatırıma odaklı, vatandaşa hizmet üreten bir anlayışla hizmet verdiğini belirterek, "Yatırım kabiliyeti çok yüksek, vatandaşa hizmet noktasında proaktif ve çok hızlı hareket edebilen, şehrin gelecek 30-40 yılını planlayarak büyük bir dönüşümü ve değişimi gerçekleştirme iddiasında olan bir belediyeyiz. Pandemi koşullarına rağmen, denetim raporlarında da görüleceği üzere gerçekleşen 2020 yılı bütçesinin yarısından fazlasını yatırım projeleri için kullandık. Hamdolsun ki mali yapımız çok güçlü. Öz kaynaklarımızın değerinin artması, Aliağamızın kent olarak da değerinin artmasıdır. Bu durum gerek bütçe verilerimizde, gerek denetim raporlarında, gerekse uygulamada açık olarak görünüyor. Aliağa'yı yaşam kalitesinin yüksekliğiyle, turizmden sanayiye, eğitimden sağlığa kadar tüm alanlarda sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da önemli, lider kentlerinden biri yapma hedefimize kararlılıkla yürüyoruz. Bu süreçte her zaman yanımızda olan, bizlere destek olup güç veren Aliağalı tüm hemşehrilerimize minnettarız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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