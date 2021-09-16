Başkan Şerifoğulları, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi - Haberler
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Başkan Şerifoğulları, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Şerifoğulları, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vatandaşın sorun ve taleplerini dinlemek üzere İzzetpaşa Mahallesi'ni ziyaret etti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vatandaşın sorun ve taleplerini dinlemek üzere İzzetpaşa Mahallesi'ni ziyaret etti.

'Birlikte Yönetim' ilkesi çerçevesinde mahalle ziyaretlerine büyük önem veren Başkan Şerifoğulları, ilk olarak İzzetpaşa Mahallesi muhtarlık ofisini ziyaret etti. Daha sonra muhtar Ali Ekber Ant ile birlikte mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Şerifoğulları, vatandaşlarla birebir sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinledi. Şehrin en eski yerleşim noktalarından olan İzzetpaşa Mahallesi'nin, belirlenen eksiklerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması noktasında belediye müdürlüklerine talimat veren Başkan Şerifoğulları, amaçlarının her mahalleye eşit ve yerinde hizmet götürmek olduğunu kaydetti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın şehrin hem ticari hem de kültürel anlamda merkezi konumunda bulunan İzzetpaşa Mahallesi'ni sık sık ziyaret ettiğini belirten muhtar Ali Ekber Ant, "Sağ olsun başkanımız istediğimiz her an yanımızda bulunarak bizlere destek oluyor. Kendisine ilettiğimiz talepleri mutlaka değerlendiriyor. Şahsım ve mahallem adına kendisine teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Başkan Şerifoğulları, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi

Başkan Şerifoğulları, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi

Başkan Şerifoğulları, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi

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Haber: Başkan Şerifoğulları, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi - Haberler
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