Başkan Şerifoğulları, "Şehrimizin bugünü ve geleceği için aşkla ve gayretle hizmet üretmeye devam ediyoruz"
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Başkan Şerifoğulları, "Şehrimizin bugünü ve geleceği için aşkla ve gayretle hizmet üretmeye devam ediyoruz"

Başkan Şerifoğulları, 'Şehrimizin bugünü ve geleceği için aşkla ve gayretle hizmet üretmeye devam ediyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Daha kaliteli, yaşanabilir bir şehir hedefiyle şehrin dört bir yanına adil hizmet götürme noktasında mahalle ziyaretlerini önemsediklerini belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Şehrimizin bugünü ve geleceği için aşkla ve gayretle hizmet üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Daha kaliteli, yaşanabilir bir şehir hedefiyle şehrin dört bir yanına adil hizmet götürme noktasında mahalle ziyaretlerini önemsediklerini belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Şehrimizin bugünü ve geleceği için aşkla ve gayretle hizmet üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, birlikte yönetim ilkesi çerçevesinde mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Şerifoğulları bu kapsamda Cuma namazı sonrası Kızılay Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalleyi gezen, ihtiyaçları yerinde tespit ederek, çözüm noktasında değerlendirmelerde bulunan Şerifoğulları, çalışmaları ve projeleri yerinde inceledi.

Daha kaliteli, yaşanabilir bir şehir hedefiyle şehrin dört bir yanına adil hizmet götürme noktasında mahalle ziyaretlerini çok önemsediklerini aktaran Başkan Şahin Şerifoğulları, "İhtiyaçları yerinde tespit ederek, çözüm yollarını hemşehrilerimizle birlikte istişare ediyoruz. Şehrimizin başta doğu mahalleleri olmak üzere hizmet noktasında geri kalmış her bir köşesine en iyi, en kaliteli hizmeti ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız doğrultusunda Ulukent Mahallesi Kanal Yanı Çevre Düzenlemesi ve Park Yapım Projemizi tamamladık ve şehrimizin doğusuna yepyeni bir yaşam alanı kazandırdık. Ulukent, Kırklar, Sanayi, Salıbaba Kanal Boyu Bulvar Projemiz ile şehrimizin doğu mahalleleri için kangrenleşmiş kanal sorununu çözüme ulaştırıyoruz. Açık kanalı kapattık, park ve yol yapım çalışmalarımızı başlatarak, çevre düzenleme çalışmalarıyla alana yepyeni bir kimlik kazandırmış olacağız" dedi.

Yol çalışmalarının mahallelerin gelişimine değer kazandırma noktasında ilk adım olduğunu dile getiren Başkan Şerifoğulları, "Kızılay Mahallemize bu noktada önemli kazanım sağlayacak bir yol çalışmasını başlatıyoruz. Kızılay Mahallemiz ile Gümüşkavak Mahallesi-Çevre yolu bağlantısını sağlayacak yeni bulvara ilişkin çalışmalarımızı başlattık. Devam eden istimlak çalışmalarımızın ardından kısa süre içerisinde yol yapımına başlayacağız. Hemşehrilerimizden aldığımız güçle şehrimizin bugünü ve geleceği için aşkla ve gayretle hizmet üretmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Başkan Şerifoğulları, 'Şehrimizin bugünü ve geleceği için aşkla ve gayretle hizmet üretmeye devam ediyoruz'
Başkan Şerifoğulları, 'Şehrimizin bugünü ve geleceği için aşkla ve gayretle hizmet üretmeye devam ediyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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