Başkan Şerifoğullari'ndan itfaiye personeline bayram ziyareti
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Başkan Şerifoğullari'ndan itfaiye personeline bayram ziyareti

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ile birlikte Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Başkan Şerifoğullari'ndan itfaiye personeline bayram ziyareti
27.05.2020 08:43 | Son Güncelleme: 27.05.2020 08:48

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ile birlikte Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, başarılarıyla kurumun göz bebeği olan birim personelinin bayramını kutladı. Şerifoğulları ve Bulut daha sonra Kırklar Mahallesi'nde bulunan konteyner kenti ziyaret ederek, vatandaşların bayramını kutladılar.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Korona virüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta arife günü başlayıp bayram boyunca devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Ramazan bayramın son gününde 7/24 görev başında olan İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren itfaiye personeli Murat Demirtaş için başsağlığı temennisini ileten Başkan Şerifoğulları, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün 24 Ocak depreminde ilk anda sahaya inerek başarılı çalışmalara imza attığını ve 35 vatandaşın kurtarılmasını sağladığını kaydetti. İtfaiye personelinin cefakârca çalıştığını ifade eden Başkan Şerifoğulları, "Belediyemizin gözbebeği olan bir birimiz olan İtfaiye Müdürlüğümüz özellikle deprem sürecinde çok başarılı bir imtihan verdi. Enkaz alanına ilk onlar ulaştı. Enkazdan 35 kişinin kurtarılmasını sağladılar. Tecrübeli bir ekibiz. Bölgede birçok belediyeye eğitim verecek kapasitede bir ekibiz. Müdürümüz ve ekibimiz çok tecrübeliler. Bu noktada hepinize bir kez daha çok şükranlarımızı sunuyoruz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Yakın zamanda bir çalışma arkadaşınızı kaybettiniz. Hepimizin başı sağolsun." diye konuştu.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, deprem sonrası çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Depremin hemen akabinde dakikalar içerisinde Başkan Şahin Şerifoğulları'nın koordinasyonuyla kriz masası oluşturduklarını belirten Başgün, "Ekiplerimiz ilk dakikalardan itibaren kurtarma faaliyetlerine başladılar. 35 vatandaşımızı sağ olarak göçük altından kurtardık. Ağır hasarlı binalarda asansörlerde mahsur kalan 82 vatandaşımızı kurtardık. Bina merdivenleri hasarlı olan vatandaşlarımızı kurtardık. Depremin hemen akabinde 18 ayrı noktada çıkan yangınlara müdahale ettik. 120 personelimizle 15 gün burada yatıp kalktık. Allah'a şükürler olsun en küçük bir aksaklık yaşamadık. Her türlü donanım ve birikime sahip bölgenin örnek bir ekibiyiz." dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ise her bayram itfaiye personelini ziyaret etmeyi gelenek haline getirdiklerini belirterek, "Herkes evinde çoluğuyla çocuğuyla bayramlaşırken itfaiyecilerimiz onların canlarını, mallarını koruma adına görev başındalar. Deprem sürecindeki çalışmalarıyla ne kadar büyük fedakârlık yaptıklarına bütün Elazığ şahitlik etmiştir. Günlerce evlerine gitmediler. Gece-gündüz demeden çalıştılar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Başkan Şerifoğulları ve Milletvekili Bulut daha sonra bayram süresince görev başında olan Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personelini ziyaret ederek bayramlaştılar.

KONTEYNER KENTE BAYRAM ZİYARETİ

Başkan Şerifoğulları ve Milletvekili Metin Bulut ziyaretlerinin son durağında ise Kırklar Mahallesi'nde bulunan konteyner kenti ziyaret ederek, Ramazan Bayramı süresince Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşların bayramını kutladılar.

Kaynak: Bültenler

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