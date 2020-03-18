Başkan Şerifoğulları'ndan 18 Mart Şehitleri Anma Günü Mesajı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde mesaj yayımladı.

Başkan Şerifoğulları yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla tarihe altın harflerle yazdığı eşsiz bir kahramanlık destanıdır. 18 Mart, milletimizin yokluk içerisinde var olma mücadelesini verdiği insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır.O gün yedi düvele karşı istiklal ve istikbalimiz uğruna vücut bulan ve tarihin akışına yön veren Çanakkale ruhu, bu milletin istiklal ve istikbalinde daima rehber olmaya devam edecektir. Bugün bize emanet edilen bu kutsal vatan topraklarında, gurur ve onurla sürdürdüğümüz yaşamı, dün Çanakkale geçilmez diyen kahramanlarımıza borçluyuz.

Bugün milletimiz nereden ve kimden gelirse gelsin, her türlü tehdit ve tehlike karşısında şanlı tarihinden aldığı Çanakkale ruhuyla daima dimdik geleceğe yolculuğunu sürdürecektir. Ecdadımızın kanıyla canıyla bizlere vatan olmuş, şehitlerimizin aziz emaneti olan bu vatan topraklarını ilelebet koruyacak, her geçen daha güçlü ülke olma yolunda var gücümüzle ilerleyeceğiz.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımızın birliği ve bütünlüğü uğruna şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun."

Kaynak: Bültenler