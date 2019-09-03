Başkan Şerifoğulları istihdam ve yatırım projelerine start verdi

03.09.2019 14:47

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, seçim öncesi vaatleri arasında yer alan istihdam ve yatırıma yönelik şehre önemli katma değer sağlayacak mega projeleri arasında yer alan Mobilyacılar Sitesi, İnşaat Malzemecileri Sitesi ve Gıda Toptancıları Sitesi ile ilgili olarak çalışmalara start verdi.

Yapılan her çalışmada birlikte yaşama ve birlikte yönetim kültürünün ana prensipleri olduğunu vurgulayan Başkan Şerifoğulları, bu amaç doğrultusunda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ve paydaşlarla bir araya gelerek, projeleri ve atılacak adımları tüm yönleriyle değerlendirdiklerini kaydetti.

Elazığ'ı vizyon sahibi bir kimlikle geleceğe hazırlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Şerifoğulları, bu projelerle amaçlarının şehrin genelinde dağınık bir halde bulunan esnafların daha modern koşullarda çalışma alanına kavuşmalarına ve işlerini geliştirmelerine olanak sağlamak, verimliliği artırmak ve aynı zamanda hem şehre kimlik kazandırmak hem de şehir ekonomisini canlandırmak olduğunu kaydetti.

Seçim öncesi vaatlerinden biri olan Mobilya Kentin Elazığ'da mobilya sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını anlatan Başkan Şerifoğulları, "Mobilya Kent ile istihdamda atılım dönemine geçilecek. Üretime yönelik olarak kurulacak Mobilya Kent bünyesinde; imalathaneler, işletmelerin müşterek kullanabileceği ortak makine parkı, tasarım ve Ar-Ge Merkezi, mobilya showroom sokakları yer alacak. Mobilya Kent, doğu ve güneydoğu illeri içerisinde 15 şehrin üretim ve satış merkezi kabiliyetinde bir yapıya sahip olacak" dedi.

Şehir merkezinde dağınık halde yer alan gıda toptancıları ve imalathanelerinin de tek çatı altında toplanacağını dile getiren Başkan Şerifoğulları, "Kurulacak Gıda Toptancıları Sitesi ile sektörel canlanmanın sağlanmasının yanı sıra, kamyon-kamyonet gibi ağır tonajlı araçların şehir merkezinde oluşturduğu sorunlar da çözüme kavuşmuş olacak. Böylelikle şehrimizin modern yapısına katma değer kazandırılmış olacak. Yine şehir genelinde dağınık halde inşaat malzemeleri satışı yapan esnafımızı da tek çatı altında toplayarak, sektörel bazda gelişmeye katkı sağlanmış olacak" diye konuştu.

Projelerin süratle hayata geçirileceğini ifade eden Başkan Şerifoğulları, "İnanıyorum ki hem mobilya sektörü, hem inşaat malzemesi satış sektörü, hem de gıda toptancılığı sektörü projelerin hayta geçmesiyle birlikte canlanacak, pazarda şansı yükselecek. Türkiye'de örnek olacak bu projelerimizle şehrimize yatırım ve istihdam noktasında önemli kazançlar sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler