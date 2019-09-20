Başkan Şerifoğulları, gazi ve aileleriyle bir araya geldi

20.09.2019 12:24

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları gazi ve aileleriyle bir araya geldi.



Gaziler Günü nedeniyle belediye tarafından gazi ve ailelerine yönelik program düzenlendi. Kültür Park'ta düzenlenen programda gazilerle tek tek ilgilenen ve onları dinleyen Başkan Şerifoğulları, bu anlamlı günde gazilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.



Kahraman gazilerin, şanlı bayrağın bu topraklarda ilelebet dalgalanması uğruna canlarını hiçe saydığını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Milletimiz tarih boyunca canı pahasına vatanının ve milletinin bekasına sahip çıkmıştır. Önüne çıkan her türlü imkansızlığa, istiklal ve istikbaline yöneltilen her türlü tehdide karşı vatan millet sevdası, cesareti ve inancıyla yıkılmaz bir kale olmuştur. Tarih boyunca vatan ve millet uğruna şahadeti şeref kabul eden milletimiz son olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminde bu duruşunu bir kez daha dünyaya haykırmıştır. Dahili ve harici düşmanlara karşın milletimizin iman gücüyle ortaya koyduğu duruş, kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin bu topraklarda ezanın dindirilemeyeceğini, şanlı bayrağın indirilmeyeceğini, buna hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini yedi düvele göstermiştir. Gazilerimizin ve şehitlerimizin aziz kanlarıyla vatan olmuş bu topraklar, ilelebet payidar kalacaktır. Şanlı bayrağımızın bu topraklarda ilelebet dalgalanması, birliğimiz ve bütünlüğümüzün daim olması uğruna canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimize minnettarız"dedi.



Programın sonunda Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Namık Bulut tarafından Başkan Şerifoğulları'na plaket verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA