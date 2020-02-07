Başkan Şerifoğulları, Gazi Caddesi esnafını ziyaret etti

07.02.2020 17:19 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:20

Başkan Şerifoğulları, Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ile birlikte Gazi Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Şerifoğulları, ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Vatandaşın yoğun sevgi gösterdiği Başkan Şerifoğulları, esnaf ziyareti sonrasında vatandaşlarla sohbet etti. Elazığ olarak zor günler geçirdiklerini ifade eden Başkan Şerifoğulları, birlik ve beraberlik içinde, devletin tam desteğiyle bu zor günlerin geride bırakılacağını kaydetti.

Kaynak: Bültenler