Başkan Şerifoğulları, Gazi Caddesi esnafını ziyaret etti
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Başkan Şerifoğulları, Gazi Caddesi esnafını ziyaret etti

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yaşanan deprem felaketinin ardından esnaf ve mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

07.02.2020 17:19 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:20
Başkan Şerifoğulları, Gazi Caddesi esnafını ziyaret etti

Başkan Şerifoğulları, Tolga Ağar ile birlikte Gazi Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Şerifoğulları, ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Vatandaşın yoğun sevgi gösterdiği Başkan Şerifoğulları, esnaf ziyareti sonrasında vatandaşlarla sohbet etti. Elazığ olarak zor günler geçirdiklerini ifade eden Başkan Şerifoğulları, birlik ve beraberlik içinde, devletin tam desteğiyle bu zor günlerin geride bırakılacağını kaydetti.

Kaynak: Bültenler
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